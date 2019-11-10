تراجع أسعار العملات الرقمية المشفرة أمام الدولار

سجلت العملات الرقمية المشفرة هبوطا جماعيا أمام الدولارالأمريكى خلال التعاملات التى جرت على منصة بيتستامب للتعامل بالعملات الرقمية المشفرة.

وتراجعت العملة الرقمية المشفرة "بيتكوين" بنسبة 3ر1%منذ الساعة الخامسة من مساء الجمعة (بتوقيت نيويورك)، ليصل سعرها إلى ثمانية آلاف و752 دولار، عند الساعة الثانية عشرة مساء وفقا لمنصة تداول العملات الرقمية (بيتستامب) ومقرها لوكسمبورج، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وانخفضت عملة إثريوم الرقمية المشفرة بنسبة 1ر1% إلى 183 دولار.

كما هبطت عملة الريبل الرقمية المشفرة بنسبة 5ر0% إلى 28 سنت.

وسجلت أيضا عملة لايتكوين تراجعا بنسبة 1ر0% إلى 61 دولار.

وأفادت بلومبرج بأن تراجع سعر بيتكوين دون تسعة آلاف دولار يحمل مؤشرا فنيا يرجح أن العملة المشفرة تتعرض لمخاطر الدخول في اتجاه نحو بيعها من جانب حائزيها .