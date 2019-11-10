«ريلاينس» الهندية: خفض أسعار الغاز الطبيعي من الحقول الجديدة بخليج البنغال

خفضت شركة "ريلاينس اندستريز" الهندية المحدودة بنسبة 7% السعر الأدنى الذي تطلبه لأسعار الغاز الطبيعي من أحدث الحقول في المياه العمقية بخليج البنغال، بحسب ما أوردته شبكة "برس تراست أوف إنديا" الإخبارية، نقلا عن مصادر لم تكشف عن هويتها.

وأفاد التقرير بأن خفض السعر يأتي عقب احتجاج عملاء رئيسيين للشركة على السعر الأساسي المرتفع.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن التقرير أشار إلى أن "ريلاينس" وشريكتها البريطانية "بريتيش بتروليوم" تبحثان عن زبائن لشراء 5 ملايين متر مكعب قياسي من الغاز الطبيعي عتزم الشركتان إنتاجها يوميا، من أحد الحقول بداية من منتصف العام المقبل.

ولم ترد الشركة على رسالة بريد إلكتروني لطلب التعليق، وفقا للتقرير.

كانت "ريلاينس"، التي يترأسها قطب الأعمال الهندي موكيش أمباني، عرضت في وقت سابق تعويض المشترين حال وجود عجز في إمدادات الغاز من الحقول الجديدة بحوض "كريشنا-جودافاري" قبالة الساحل الشرقي للهند، وفقا لما ذكرته "بلومبرج" في سبتمبر، نقلا عن إعلان يدعو إلى تقديم عطاءات لشراء الغاز.