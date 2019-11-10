استطلاع رأي يظهر تقلص الفارق بين المحافظين والعمال في بريطانيا

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أظهر استطلاع رأي في المملكة المتحدة عن تقلص الفارق بين حزب المحافظين وحزب العمال المعارض هذا الأسبوع مع اشتداد الحملة حول الانتخابات العامة التي ستجري في 12 ديسمبر المقبل.

وفي الاستطلاع الذي أجرته وكالة أوبينيوم لاستطلاعات الرأي لصالح صحيفة الأوبزرفر البريطانية حصل حزب المحافظين الحاكم على 41 بالمئة من التأييد فيما حصل العمال على تأييد 29 بالمئة.

وكان حزب المحافظين قد حصل على 42 بالمئة مقابل 26 بالمئة للعمال في استطلاع أجري الأسبوع الماضي، وفقا لوكالة انباء بلومبرج الأمريكية.

واحتل الديمقراطيون الليبراليون المركز الثالث، بحصولهم على 15 بالمئة ، تلاه حزب بريكسيت بنسبة 6 بالمئة ثم الحزب الوطني الاسكتلندي على نسبة 5 بالمئة.

تم إجراء المسح عبر الإنترنت على عينة من 2001 شخص من البالغين في المملكة المتحدة خلال الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر.