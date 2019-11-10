السفير الفلسطيني لدى عمان يشيد بدور العاهل الأردني في دعم القضية الفلسطينية

أشاد السفير الفلسطيني لدى عمان عطا الله خيري، بخطاب العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، خلال افتتاح الدورة العادية الرابعة لمجلس الأمة الأردني.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن السفير الفلسطيني أكد على الموقف الأردني الثابت من القضية الفلسطينية، موضحا أن هذا الموقف لا يتغير وغير قابل للمساومة، قائلا "إن ما تضمنه خطاب العاهل الأردني إزاء القضية الفلسطينية يعني الكثير بالنسبة للقيادة والشعب الفلسطيني في هذه الظروف بالذات التي تمر فيها القضية الفلسطينية التي تعتبر الأصعب في تاريخ شعبنا ونضاله الوطني".

وأوضح أن مواقف العاهل الأردني تحظى بأهمية كبيرة عربيا وإقليميا ودوليا، وأن العالم ينظر إلى ما يقوله بكل اهتمام وعناية واحترام نظرا للمصداقية والثقة الكبيرتين التي أرساهما في دول العالم، مشيرا إلى أن مواقفه وتوجيهاته الحاسمة أثمرت في الآونة الأخيرة كثيرا، خاصة فيما يتعلق بعودة الباقورة والغمر للحضن الأردني والموقف الملكي الصارم في هذا الاتجاه وتحرير الأسيرين الأردنيين هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي.

وأكد السفير خيري، أن ثقة القيادة والشعب الفلسطيني بالعاهل الأردني وبمواقفه الشجاعة والحكيمة لا حدود لها، ونثمن كل المواقف التي يتخذها ويتمسك بها الملك عبد الله والحكومة والشعب الأردني.