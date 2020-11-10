 مفتي الجمهورية يدين العملية الإرهابية بحي الرضوانية ببغداد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مفتي الجمهورية يدين العملية الإرهابية بحي الرضوانية ببغداد

شوقي علام مفتي الجمهورية
شوقي علام مفتي الجمهورية
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 - 5:12 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 - 5:12 ص

أدان فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم الهجوم الإرهابي الذي وقع بحي الرضوانية في بغداد، والذي أسفر عن شقوط عدد من الضحايا من المدنيين والعسكريين وإصابة آخرين بعد استهداف برج مراقبة مشترك للجيش العراقي والحشد العشائري بالقنابل اليدوية.
وأكد مفتي الجمهورية - في بيان الليلة - أن هذه العمليات الإرهابية التي تقوم بها الجماعات والتنظيمات المتطرفة مثل داعش وأخواتها تسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار وإضعاف شوكة الأمن، حتى تصبح البلدان لهم لقمة سائغة، ولكن الله لا يصلح عمل المفسدين.
وتوجه مفتي الجمهورية بخالص العزاء إلى العراق حكومة وشعبًا وإلى أسر الضحايا، داعيًا الله أن ينزلهم منازل الأبرار ويشفي المصابين شفاءً عاجلًا لا يغادر سقمًا وأن يحمي العراق وأوطاننا جميعًا من كيد الخائنين.

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