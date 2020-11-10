أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع معدل التضخم خلال شهر أكتوبر الماضي بنحو 2.3% ليسجل 109.9 نقطة مقابل 107.5 نقطة خلال شهر سبتمبر السابق عليه.

وأوضح "الإحصاء" -في بيانه الشهري- أن معدل التضخم على أساس سنوي سجل 4.5% مقارنة 2.4% خلال شهر أكتوبر من عام 2019.

وأشار إلى أن أسعار الطعام والشراب ارتفعت خلال الشهر الماضي بنحو 0.7% لتبلغ 97.7 نقطة مقارنة بالشهر السابق عليه، وعلى أساس سنوي تراجعت أسعار الطعام والشراب بنحو 0.8% مقارنة بالشهر المناظر من العام الماضي.

وبين الإحصاء أن معدل التضخم في الحضر ارتفع خلال شهر أكتوبر الماضي 1.8% بنحو مقارنة بشهر سبتمبر السابق عليه ليسجل 110.2 نقطة، وعلى أساس سنوي بلغ معدل التضخم 4.5% مقارنة بشهر أكتوبر من عام 2019.

وفي الريف سجل معدل التضخم خلال الشهري الماضي ارتفاعًا نحو 2.8% مقارنة بالشهر السابق عليه ليبلغ 109.7 نقطة، وعلى أساس سنوي بلغ معدل التضخم 4.7% مقارنة بالشهر المناظر من العام الماضي.