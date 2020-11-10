 المركزي للإحصاء: 2.3% ارتفاعا بمعدل التضخم خلال شهر أكتوبر الماضي - بوابة الشروق
الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 10:01 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟
النتـائـج تصويت

المركزي للإحصاء: 2.3% ارتفاعا بمعدل التضخم خلال شهر أكتوبر الماضي

القاهرة - أ ش أ:
نشر في: الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 - 9:53 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 - 9:53 ص

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع معدل التضخم خلال شهر أكتوبر الماضي بنحو 2.3% ليسجل 109.9 نقطة مقابل 107.5 نقطة خلال شهر سبتمبر السابق عليه.

وأوضح "الإحصاء" -في بيانه الشهري- أن معدل التضخم على أساس سنوي سجل 4.5% مقارنة 2.4% خلال شهر أكتوبر من عام 2019.

وأشار إلى أن أسعار الطعام والشراب ارتفعت خلال الشهر الماضي بنحو 0.7% لتبلغ 97.7 نقطة مقارنة بالشهر السابق عليه، وعلى أساس سنوي تراجعت أسعار الطعام والشراب بنحو 0.8% مقارنة بالشهر المناظر من العام الماضي.

وبين الإحصاء أن معدل التضخم في الحضر ارتفع خلال شهر أكتوبر الماضي 1.8% بنحو مقارنة بشهر سبتمبر السابق عليه ليسجل 110.2 نقطة، وعلى أساس سنوي بلغ معدل التضخم 4.5% مقارنة بشهر أكتوبر من عام 2019.

وفي الريف سجل معدل التضخم خلال الشهري الماضي ارتفاعًا نحو 2.8% مقارنة بالشهر السابق عليه ليبلغ 109.7 نقطة، وعلى أساس سنوي بلغ معدل التضخم 4.7% مقارنة بالشهر المناظر من العام الماضي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك