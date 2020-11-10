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بعث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رسالة تهنئة إلى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، وذلك بعد 3 أيام من إعلان فوز بايدن، وذلك وفقًا لما أفادته فضائية «CNN» عربية.

وقال أردوغان في رسالة التهنئة لبايدن: «واثق أن روابط التعاون والتحالف القوية بين بلدينا ستواصل تقديم إسهامات مصيرية للسلام العالمي»، بحسب وكالة الأناضول.

وسبق أن وجه بايدن انتقادات لسياسات تركيا الداخلية والخارجية ورئيسها رجب طيب أردوغان، خلال حملته الانتخابية وردت عليه الرئاسة التركية وأردوغان في أغسطس الماضي.

ونجح المرشح الديمقراطي جو بايدن، في الفوز برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، بعد فوزه بأصوات المجمع الانتخابي لولاية بنسلفانيا، البالغ عددها 20 صوتًا.

وصوت الأمريكيون، الثلاثاء، في انتخابات الرئاسة 2020، والتي يتنافس فيها الرئيس الحالي والساعي لولاية ثانية دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.