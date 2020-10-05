 التشيك تسجل أكثر من 6 آلاف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة - بوابة الشروق
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التشيك تسجل أكثر من 6 آلاف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 - 12:39 م | آخر تحديث: الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 - 12:39 م

سجلت جمهورية التشيك 6 آلاف و48 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على مدار الـ 24 ساعة الماضية.

وذكر راديو "براغ الدولي" اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 7 آلاف و800 شخص يخضعون حاليا للعلاج بالمستشفيات، فيما تجاوز عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس 5 آلاف حالة، بينما تجاوز عدد الحالات النشطة 155 ألف حالة.

وتمكنت جمهورية التشيك من تجاوز الموجة الأولى من فيروس كورونا دون أن تتضرر نسبيا، حيث نادرا ما كانت تسجل أكثر من 200 حالة في اليوم قبل شهر سبتمبر الماضي، لكنها تعرضت لاحقا لضربة شديدة في الوقت الذي تكافح فيه أوروبا عودة الفيروس.

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