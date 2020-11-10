ألمانيا: الحكم بالسجن على 6 رجال لإدانتهم بتهريب 500 كيلوجرام كوكايين

قضت محكمة الاستئناف في مدينة ميمينجن جنوبي ألمانيا، اليوم الاثنين، بسجن 6 رجال لعدة سنوات لإدانتهم بتهريب نحو 500 كيلوجرام كوكايين.

وقالت المحكمة إنها ثبت لديها أن مجموعة المتهمين أخفت المخدرات التي تبلغ قيمتها نحو 50 مليون يورو، والمنقولة داخل صناديق موز، في غرفة إنضاج بمحل لتجارة الفاكهة بمدينة نوي-أولم في ولاية بافاريا، حيث كان ينتظر توريدها إلى أشخاص يقفون وراء عصابة منظمة.

وحكمت المحكمة بالسجن لمدة ستة أعوام على أربعة من المتهمين وبالسجن لمدة سبعة أعوام بحق الاثنين الآخرين وهما من أصحاب السوابق.

ولا يُعْتَبَر الحكم ساري المفعول بعد.

كانت فرقة قوات خاصة ألقت القبض على الرجال الستة في ديسمبر 2019، بعد فترة قصيرة من دخول خمسة منهم إلى غرفة إنضاج الفاكهة، فيما تمكن المتهم السادس من الفرار.

واعترف المتهمون أمام المحكمة بمشاركتهم في الجريمة.

ولا يزال من غير المعروف الجهة التي وردت منها شحنة المخدرات وإلى من كان من المنتظر بيعها ولا من جند الأشخاص المعاونين.

وأكد رئيس المحكمة أن الأشخاص الذين يقفون وراء هذه الجريمة " لا يزالون يجلسون في مكان آخر".