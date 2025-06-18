رئيس الوزراء: تصاعد تدريجي في الإنتاج المحلي من الغاز بدءا من أغسطس

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قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن خطة الدولة تجاه ملف الطاقة تمضي في مسار قوي جدًا.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء، أن الحكومة ستؤمن الاحتياجات من الغاز الطبيعي بنهاية هذا الشهر.

وذكر أنه اعتباره من شهر أغسطس المقبل ستبدأ زيادة معدلات الإنتاج المحلي، لتعود للمرة الأولى إلى تصاعد تدريجي، مع الاكتشافات التي تعلن عنها وزارة البترول.

وأكد أنه خلال الشهر المقبل، يدخل حقلان في الصحراء الغربية إلى الخدمة، لضخ براميل بترول إضافية.

ونوه بأن الدولة تعمل في مختلف المسارات رغم كل التحديات التي تسود في الوقت الحالي، مطمئنا المواطنين بعمل الدولة على تدبير احتياجاتها من الطاقة مع توفر السلع الاستراتيجية.



