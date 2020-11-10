سونا: رئيس مجلس السيادة الانتقالي يؤكد دعم السودان لإثيوبيا

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أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، دعم ووقوف حكومة وشعب السودان مع حكومة وشعب إثيوبيا لمجابهة الظروف الحالية التي تمر بها إثيوبيا.

جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه اليوم بمبعوث رئيس الوزراء الإثيوبي ومستشار الأمن القومي قدو أندار كاجو، والذي أوضح أنه نقل تحيات رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد إلى رئيس مجلس السيادة الانتقالي.

ونقلًا عن وكالة الأنباء السودانية «سونا»، أكد مبعوث رئيس الوزراء الإثيوبي أهمية تعزيز وترقية العلاقات السودانية الإثيوبية ودفع التعاون المشترك إلى آفاق أرحب.

كما نقل المبعوث الإثيوبي للفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان شكر وتقدير حكومة وشعب إثيوبيا لزيارة رئيس مجلس السيادة لإثيوبيا مؤخرا.

إلى ذلك.. قدم مبعوث رئيس الوزراء الإثيوبي خلال اللقاء، شرحا للأوضاع الداخلية في إقليم تيجراي، مؤكدا قدرة الحكومة الإثيوبية على معالجة الأوضاع في أقرب وقت ممكن.