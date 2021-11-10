الأمم المتحدة تحذر من تفاقم أزمة الغذاء في الكونغو

حذرت الأمم المتحدة اليوم الأربعاء ، من أن أزمة الغذاء في الكونغو سوف تسوء في الأشهر المقبلة.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) التابعة للأمم المتحدة في بيان إن نحو 27 مليون شخص ، أي ما يقرب من ربع السكان ، يواجهون "أزمة أو أوضاع انعدام أمن غذائي حاد طارئ ".

ويؤجج هذا الوضع ضعف المحاصيل والنزوح الناجم عن العنف وانتشار الأمراض والبنية التحتية الأخذة في الانهيار.

وبحسب الفاو ، من غير المرجح أن تتغير الأرقام "المثيرة للقلق" الخاصة بالأشخاص الذين يعانون من الجوع في النصف الأول من العام المقبل. كما تأثرت العاصمة كينشاسا.

ويمكن أن يتفاقم الوضع بين الفئات الضعيفة بشكل خاص ، بما في ذلك الأطفال الصغار والحوامل أو المرضعات،وفقا للتقرير.

حتى في الأماكن التي يكون فيها الغذاء متوفرا، فإن الأسعار المرتفعة وانخفاض الدخل يعني أن الكثير من الأشخاص غير قادرين على تحمل تكاليف التغذية المناسبة.

وقال ممثل المنظمة في البلد الواقع في وسط أفريقيا ، أريستيد أونجون، إنه لكسر الحلقة ، يجب مساعدة الكونغو على التعافي و زيادة الإنتاجية.

وقالت المنظمة وبرنامج الإغذية العالمى إنهما يزيدان انشطتهما في الكونغو للوصول إلى المزيد من الأشخاص المحتاجين.

وتحتاج منظمة الفاو إلى 65 مليون دولار لمشاريعها ، لكن لم يتم توفير سوى 5ر4 مليون دولار حتى الآن.