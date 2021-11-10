خارجية الجزائر: تبون لن يشارك في ندوة باريس حول ليبيا

أعلن وزير الشؤون الخارجية الجزائرية، رمطان لعمامرة، اليوم الأربعاء، إن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لن يشارك في ندوة باريس حول ليبيا، وذلك وفقًا لما نشره موقع جريدة «النهار» الجزائري.

وأكد لعمامرة، إن الجزائر ستكون حاضرة في ندوة باريس وتؤدي دورها كاملا غير منقوص في حلحلة الأزمة الليبية، حيث ستشارك في الندوة بممثل عن الرئيس تبون.

وأشار الوزير، إلى أن علاقات الجزائر بفرنسا «معقدة» بحكم التاريخ والجغرافيا، مشددا على أن للجزائر سياستها المستقلة التي لا تتأثر بقرارات دول أخرى.

وأوضح لعمامرة، أن الأزمة مع فرنسا تولدت من تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والتي ردت عليها الجزائر ردا قويا.