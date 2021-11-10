تحذير عاجل من السودان لمواطنيه المقيمين في إثيوبيا

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طلبت سفارة السودان بأديس أبابا، من السودانيين المقيمين بإثيوبيا أخذ الحيطة والحذر وحمل الأوراق الثبوتية عند الحركة والابتعاد عن أماكن التجمعات وتجنب السفر خارج أديس أبابا.

جاء ذلك في ظل ظروف إعلان حالة الطوارئ بإثيوبيا منذ الثاني من نوفمبر الجاري ولمدة ستة أشهر، في أعقاب التوترات الأمنية التي تعصف البلاد.

وحذّرت السفارة، في بيان، أفراد الجالية وأسرهم باتخاذ الترتيبات اللازمة لمغادرة أديس أبابا طواعية عبر الخطوط الجوية التجارية المتاحة إذا لم تكن هناك ظروف حتمية تتطلب وجودهم في الوقت الراهن.

وأوضحت أنّ البعثة ستقوم بموافاة الجالية السودانية بتطورات الأوضاع والعمل على ضمان سلامة وأمن المواطنين السودانيين بإثيوبيا.