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أعرب الإعلامي خيري رمضان، عن حزنه على رحيل الفنان الكبير أحمد خليل متأثرا بالإصابة بفيروس كورونا.

وقال خلال برنامجه "حديث القاهرة" على شاشة "القاهرة والناس"، مساء الثلاثاء، أنّ أحمد خليل أحد عمالقة التمثيل في مصر وكان صاحب أداء وشخصية فنية مميزة ومحترمة.

وودّع خيري، الراحل أحمد خليل بكلمات مؤثرة قائلا: "كان أحد عمالقة التمثيل وكان أداؤه وشخصيته محترمة ومتمكنًا من اللغة ونجوم الفن والناس كلها زعلت عليها رغم الانشغال بمهرجان القاهرة السينمائي، ونعزى الجماهير التي أحبت هذا الرجل وهذا فنان مصري وعربي كبير".

وتوفى الفنان الكبير أحمد خليل، الثلاثاء، عن عمر ناهز 80 عاما، إثر صراع مع فيروس كورونا.

وتدهورت حالة الفنان خليل في الأيام الأخيرة، إثر إصابته بالعدوى الذي يسببه فيروس كورونا"، مما استدعى نقله إلى المستشفى.