وفد أوروبي يتابع تدريب السيدات على المشروعات الاقتصادية في الزينية بالأقصر

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صرح العقيد أحمد الهواري، رئيس مركز ومدينة الزينية بالأقصر، عن قيام وفد من الاتحاد الأوروبي، بزيارة نجع جاد الكريم بقرية المدامود بحري التابعة للمركز، لمتابعة تدريب السيدات على إدارة المشروعات الاقتصادية الصغيرة والإقراض والتسويق الإلكتروني.

وأوضح الهواري أن الوفد قام بزيارة مشروع قائم لسيدة تدعى نجوى عبدالحميد، المقيمة بذات النجع للتعرف على المشروع وإدارته ومكوناته، حيث ناقشوا معها طريقة التشغيل والتسويق للمنتجات التي يتم إنتاجها.

وضم الموقع عدد من المشغولات اليدوية من خامات البيئة المحيطة من إنتاج الفتيات المشاركات التي شاهدها الوفد.