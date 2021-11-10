في لفتة إنسانية وجه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، بعلاج التوأم المصري "سلمى وسارة" على نفقته الخاصة بعد ظهورهما في برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي على شاشة الحياة وعرض الحالة الطبية الخاصة بهما.

وكان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، أسامة بن أحمد نقلي، استقبل اليوم بمقر السفارة، التوأم سلمى وسارة عبد الغني هلال ووالديهما، قبل سفرهم إلى المملكة لإجراء عملية "الفصل".

ورحب نقلي بالأسرة واطمأن على صحة الطفلين، لافتًا إلى أن المبادرة الملكية الكريمة بسفر التوأم ووالديهما لإجراء العملية بالمملكة، تأتي في إطار العلاقات الأخوية المتميزة بين حكومتي وشعبي البلدين الشقيقين، وما تشهده من روابط الدم والقرابة، وما توليه القيادة الرشيدة -حفظها الله- من رعاية واهتمام بالعمل الإنساني في كافة دول العالم.

وسلّم السفير نقلي جوازات السفر والتأشيرات للطفلين ووالديهما، سائلاً المولى عز وجل أن تُكلل العملية بالنجاح والعودة السالمة إلى أرض مصر.

وأعرب والد الطفلين عن شكره وامتنانه العميق للمملكة العربية السعودية على هذه المبادرة الكريمة، مؤكدًا أنها ليست أمرًا غريبًا على "ملك الإنسانية" خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

من المقرر أن تُجرى العملية خلال الأيام القليلة المقبلة، بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني في مدينة الرياض، على يد فريق طبي سعودي يرأسه معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله بن عبدالعزيز الربيعة، ويشارك فيها 25 طبيبًا وأخصائيًا إلى جانب الفنيين وكوادر التمريض.