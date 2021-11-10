تم عقد قران الحائزة على جائزة نوبل للسلام مالالا يوسفزاي، والتي تبلغ من العمر 24 عاما، على آسر مالك في حفل إسلامي بسيط، أقيم في برمنجهام، هذا بحسب ما ذكر في موقع بي بي سي.

نشرتت مالالا، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، صورا من عقد قرانها على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وعلقت قائلة: "تزوجنا أنا وآسر لنصبح شريكين مدى الحياة، عقد قراننا في حفل عائلي بسيط، لقد كان يوما ثمينا في حياتي، فنحن متحمسان للسير سويا في رحلة حياتنا".

وتزوجت مالالا، بالرغم ما صرحت به في حوارها مع مجلة فوج في شهر يوليو الماضي، حيث قالت: "مازلت لا أفهم لماذا يتزوج الناس؟ إذا كنت تريد الحصول على شريك لحياتك، فلماذا يجب أن توقع على عقد لتفعل ذلك، لتكن بينكما شراكة فقط، والدتي دائما ما تقول لي ألا أقول مثل هذه الأشياء وأن الزواج جميل".

يذكر أن مالالا، كانت تبلغ من العمر 15 عاما فقط عندما استهدفتها حركة طالبان في باكستان لتحدثها عن حق الفتيات في التعليم، وقد نجت مالالا وقتها من محاولة اغتيال طالبان لها، بالرغم من إصابتها برصاصة في رأسها.

وبعد تعافيها من إصابتها المميتة، انتقلت مالالا وأسرتها للعيش في برمنجهام؛ لتصبح في سن الـ17 عاما أصغر إنسان يحصل على جائزة نوبل للسلام على مر التاريخ.

ودرست مالالا في جامعة أكسفورد، وأصبحت ناشطة في مجال حقوق الإنسان، تدعم اللاجئين الأفغان، وحق الفتيات في جميع أنحاء العالم في التعليم.



