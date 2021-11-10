ملكة الدنمارك تبدأ اليوم زيارة لألمانيا تستمر أربعة أيام

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من المتوقع أن تبدأ ملكة الدنمارك مارجريت الثانية ونجلها ولي العهد فريدريك زيارة رسمية اليوم لألمانيا تستغرق أربعة أيام.

وستلتقي الملكة ونجلها الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير وزوجته في قصر بلفيو اليوم الأربعاء بعد وصولهما.

وستزور الملكة بعد ذلك مستشفى شاريتي في برلين وتلتقي المستشارة أنجيلا ميركل لتناول الإفطار في وقت لاحق. ومن المقرر القيام بزيارة إلى منتدى هومبولت الجديد وبوابة براندنبورج بعد الظهر.

وستشارك ملكة الدنمارك/ 81 عاما/ ونجلها /53 عاما/ في مراسم وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لضحايا الحرب والاستبداد فى برلين.

وتستمر زيارة الملكة لبرلين حتى يوم الجمعة، لتغادر بعد ذلك وحدها إلى ميونخ.