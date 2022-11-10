بدء المرحلة الثانية من ترميم صالة الأعمدة الكبرى بمعابد الكرنك في الأقصر

بدأ فريق من مرممي وأثريي منطقة آثار مصر العليا بالأقصر، أعمال المرحلة الثانية من ترميم صالة الأعمدة الكبرى بمعابد الكرنك، بعد الانتهاء من المرحلة الأولى منها، والتي شملت ترميم وإظهار النقوش الأصلية لـ28 عمودا من أصل 134 عمودا بالصالة.

وقال مصدر مسئول بمعبد الكرنك بالأقصر إن الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار تفقد أعمال مشروع ترميم صالة الأعمدة الكبرى بالمعبد، وذلك للوقوف على مستجدات الأعمال بالمرحلة الثانية منه.

وذكر المصدر أن وزيري أوضح خلال تفقده لصالة الأعمدة الكبرى بالكرنك أن المشروع يهدف إلى إزالة الاتساخات والتكلسات التي تراكمت على مر السنين على جدران وأعمدة صالة الأعمدة الكبرى بمعابد الكرنك، وإظهار الألوان الأصلية للنقوش.

وأشار إلى أن وزيري أكد أن أعمال الترميم تجرى على قدم وساق وفق خطة زمنية محددة للانتهاء من المشروع في أقرب وقت ممكن، ما يأتي ضمن خطة وزارة السياحة والآثار للنهوض بمنتج السياحة الثقافية، خاصة في ظل بدء الموسم السياحي الشتوي، واستعدادات المحافظة لاستقبال الزائرين من المصريين والسائحين.