سنغافورة: رئيس الوزراء سيحضر قمتي آسيان في كمبوديا

أعلن مكتب رئيس الوزراء السنغافوري، اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء "لي هسين لونج" سيحضر القمتين ال40 و41 لرابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، المقرر انعقادها في كمبوديا من اليوم حتى يوم الأحد المقبل.

وأضاف المكتب حسبما ذكر راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية، أن كمبوديا تترأس رابطة آسيان هذا العام حيث سيناقش القادة في القمة التي ستعقد في العاصمة "بنوم بنه" كيفية إرساء السلام والازدهار والاستقرار في المنطقة مع تعافيها من وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأشار الراديو إلى أن هذه تعد المرة الأولى التي ستعقد فيها قمة رابطة آسيان القمة بشكل مباشر منذ بداية جائحة فيروس كورونا، حيث عقدت قمتي عام 2020 برئاسة فيتنام وعام 2021 برئاسة بروناي عبر الإنترنت.

وأوضح أنه عادة ما يتم عقد القمتين بشكل منفصل، إحداهما في وقت سابق من العام والثانية في وقت لاحق، إلا أن هذا العام سيتم عقد القمتين في اليوم ذاته.