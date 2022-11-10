مدرب مانشستر يونايتد يتوعد أستون فيلا بالثأر من هزيمة الدوري الإنجليزي

توقع الهولندي إيرك تن هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، رد ثأريا من فريقه، حينما يواجه أستون فيلا في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة "كاراباو".

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا)، أن المواجهة القادمة بين الفريقين في ملعب "أولد ترافورد" ستشهد اللقاء الثاني بينهما في خمسة أيام، حيث يسعى مانشستر يونايتد لتقديم أداء مغاير لما كانت عليه الأمور في برمنجهام يوم الأحد الماضي.

وتسببت خسارة مانشستر يونايتد في توقف سلسلة عدم الهزائم التي وصلت إلى تسع مباريات، فيما يرغب تن هاج في إخراج أفضل ما في الفريق في آخر مباراة له على ملعبه قبل فترة التوقف بسبب انطلاق منافسات كأس العالم.

وقال تن هاج: "كانت لدينا سلسلة جيدة من المباريات ولعبنا العديد من المباريات بعد ذلك، أعلم أن اللاعبين ليسوا روبوتات لكننا لم نكن سعداء بالأداء في فيلا بارك يوم الأحد الماضي".

وأضاف: "في تحليلنا للمباراة كنا واضحين للغاية بشأن ذلك، وهو أن الأداء غير مقبول، ولم يكن أبدا مقبولا، يجب علينا أن نتطور في كل مباراة وهذه هي الثقافة الذي يجب أن تكون موجودة لدينا في هذا النادي".

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس برصيد 23 نقطة في ترتيب الدوري الإنجليزي