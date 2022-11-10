روسيا تصف هدم النصب التذكارية السوفيتية في لاتفيا بـ«التخريب»

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وصف بيان لوزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، تفكيك النصب التذكارية السوفيتية في لاتفيا بأنها "سياسة تخريب تمارسها الدولة".

واستدعت وزارة الخارجية سفير لاتفيا لدي موسكو.

وأفاد البيان بأن موسكو ترى أن "همجية" لاتفيا تتماشى مع "السياسة العامة (للحكومة اللاتفية) في تمجيد النازية".

وأضافت موسكو، أنها قد تنتقم من لاتفيا باستخدام وسائل "غير متماثلة" و"ستكون على أي حال مضرة بالنسبة لريجا".

ووافقت لاتفيا بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا على قرار في البرلمان مفاده أنه لا بد من تفكيك جميع الأشياء التي تمجد الأنظمة الشمولية بحلول 15 نوفمبر.

ولا يشمل القرار النصب الموجودة في المدافن.

وتم إجراء تعديلات على اتفاق تم إبرامه بين روسيا ولاتفيا في 1994 للموافقة على هذا القرار.

وكان القرار يهدف بالتحديد إلى هدم النصب التذكاري للنصر السوفيتي في العاصمة ريجا، الذي تم هدمه في نهاية أغسطس الماضي.

وتم تفكيك تمثال لجندي في الجيش الأحمر يحمل بندقية آلية تحت إشراف الشرطة أمس الأربعاء، في بلدة ريزكني شرقي البلاد المطلة على بحر البلطيق العضوة في حلف شمال الأطلسي (ناتو) المجاورة لروسيا.