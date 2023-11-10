ماذا قدم موسمياني مع الوحدة قبل رحيله؟

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أعلن نادي الوحدة الإماراتي مساء اليوم الجمعة، رحيل بيتسو موسيماني، المدرب الجنوب أفريقي، عن تدريب الفريق.

وكان موسيماني قد تولى القيادة الفنية لفريق الوحدة الإماراتي بعد نهاية تعاقده مع أهلي جدة السعودي؛ حيث قاده للعودة مرة أخرى لدوري المحترفين.

وقاد المدرب الجنوب أفريقي فريق الوحدة الإماراتي في 10 مباريات فقط، حيث فاز في 6 وتلقى هزيمة في 4 لقاءات.

ويحتل فريق الوحدة المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 12 نقطة، بفارق 5 نقاط خلف الوصل صاحب الصدارة.

وكان موسيماني قد غاب عن المباراة الماضية للوحدة، التي فاز بها "أصحاب السعادة" بهدف دون رد أمام عجمان في الجولة السابعة من الدوري الإماراتي؛ تعرضه لوعكة صحية دخل على إثرها المستشفى لعدة أيام.

وذكرت تقارير صحفية أن الوحدة قرر إقالة موسيماني بسبب النتائج المتذبذبة والمستوى غير المقنع منذ بداية الموسم الحالي.