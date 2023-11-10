المصريين الأحرار يعلن تخفيض الدعاية الانتخابية للسيسي: ستكون في أضيق الحدود

قال رئيس حزب المصريين الأحرار، عصام خليل، إنه في ضوء توجيهات المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، بتخفيض أوجه الدعاية وتوجيه الدعم لصالح أهالي غزة، قررنا تقليص أوجه الدعاية لأضيق الحدود.



وأعلنت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، تخفيض أوجه الدعاية الانتخابية للحملة الرسمية لتقديم المساعدات لإغاثة أهالي قطاع غزة، وتسخير جميع الإمكانيات والجهود لخدمة القضية الفلسطينية، في ظل الأحداث الجارية، وهو ما لاقى إشادة وتجاوبا من الأحزاب المؤيدة للرئيس، وعدد من المرشحين في الانتخابات الرئاسية المقبلة.



وصرح رئيس حزب المصريين الأحرار، لـ"الشروق"، بأنه في ضوء توجيهات المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بتخفيض الإنفاق فى الدعاية الانتخابية لحملته ولمؤيديه من الأحزاب، فإن الحملة الدعائية التي كانت معدة مسبقا ستنفذ ولكن ستكون في أضيق الحدود.



وأضاف "نحن جزءا من الحملة الانتخابية للرئيس السيسي، وسنقوم بتقليل البانرات المضيئة فى الشوارع لأنها الأكثر تكلفة، والاكتفاء بعمل بانرات بسيطة وحملات لطرق الأبواب، بجانب إلغاء المؤتمرات الجماهيرية التى كانت محددة فى بعض المحافظات، والاكتفاء بعقد لقاءات مصغرة مباشرة مع كبار العائلات في الصعيد، ولقاء رؤساء القبائل فى مطروح وغيرها، لحث المواطنين على دعم الرئيس السيسي وعرض إنجازاته، من أجل توفير نفقات المؤتمرات وتوجيهها لدعم الشعب الفلسطيني".



وذكر رئيس حزب المصريين الأحرار، أنه سيتم توجيه أعضاء الحزب بإرسال ما هو مخصص للدعاية إلى قطاع غزة وتوفير المساعدات والأدوية الطبية، كاشفا عن الترتيب لعمل قافلة فى القريب العاجل من قبل الحزب إلى معبر رفح وتسليمها إلى التحالف الوطنى للعمل الأهلي وستتضمن مواد غذائية وأدوية.