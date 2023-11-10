وزير الثقافة الفلسطيني: لا نريد ممرات آمنة لتهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء

قال وزير الثقافة الفلسطيني عاطف أبو سيف، إن الشعب الفلسطيني يريد وقفا فوريا لإطلاق النار بشكل كامل.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية له على فضائية «سكاي نيوز»، مساء الخميس: «على هذه الحرب أن تنتهي، لا نريد ممرات آمنة من أجل تهجير أهال شمال قطاع غزة إلى جنوبه، ومن ثم تهجيره إلى سيناء وتكتمل كل هذه الخطة الإسرائيلية الطويلة، حول إفراغ قطاع غزة واستكمال مشروع النكبة».



وأشار إلى أن الوقفات المؤقتة تعني أن الحرب على غزة ستدوم، ولكن المطلوب من المجتمع الدولي والقمة العربية استخدام كل النفوذ، للضغط على دولة الاحتلال لوقف هذه الحرب الدموية، منوها بأن أي وقف لإطلاق النار حتى لو مؤقت هو شيء إيجابي ولكن هذا ليس المطلوب بالنسبة للمواطنين والمسئولين الفلسطينيين.



ولفت إلى أنه على دولة الاحتلال إيقاف هذه الحرب على الشعب الفلسطيني، بعد أن أصبح مليون مواطن في غزة بلا مأوى، ولا يعرفون إلى أي مكان سيذهبون بعد انتهاء هذه الحرب نتيجة مسح مناطق سكنية بالكامل ومساواتها بالأرض.



وأوضح أن فكرة النزوح سلبية وتعيد المشاهد المؤلمة للفلسطينيين بعد تهجيرهم من وطنهم وذكريات النكبة عام 48، وبالتالي كثير من سكان غزة لا يريدون تكرار هذه المأساة مرة أخرى بالنزوح إلى الجنوب، مشددا على أنه لا يجوز للفلسطيني تحقيق رغبة إسرائيل والنزوح إلى جنوب القطاع ومن ثم الانفراط إلى رفح والجانب المصري- على حد قوله.