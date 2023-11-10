قال محمد صبري لاعب الزمالك السابق، إنه يعارض قرار روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر بضم محمد صبحي وأحمد فتوح، مشيرا إلى نادي الزمالك يريد إرساء مبادئ وقيم ولذلك عاقب اللاعبان، واتحاد الكرة لديه علم بالواقعة، ولم يكن هناك حالة رضا عن تصرفاتهما.

وقال صبري في تصريحات تليفزيونية: "واقعة فتوح وصبحي بمغادرة معسكر الزمالك أخلاقية، بعيدًا عن الجانب الفني ورؤيته، وكان من المفترض أن يقف روي فيتوريا واتحاد الكرة مع الزمالك".

وأضاف: "كان لابد من إرساء القيم والمبادئ، وإيصال رسالة للاعبين بأن الأندية أكبر من أي لاعبا على مر التاريخ".

وتابع: "من الوارد أن يحدث خلاف بين فتوح وأي مدرب، لكن وصل به الأمر إلى الاستهانة بالزمالك، والنادي خط أحمر بالنسبة لنا جميعًا، ما ارتكبه كبير جدا، وحزين لما فعله اللاعب، ولست متقبلا ما قام به فتوح بمغادرة معسكر الزمالك قبل لقاء زد".

وأتم: "أنا مؤيد لقرار إدارة الزمالك وسيجني النادي تبعاته سريعا وهو ما شاهدناه في لقاء الفريق أمام بيراميدز، ومجلس الإدارة كان موفقا في ذلك رغم وجود معارضة من البعض في البداية، لكن بعد مباراة الأمس الجميع يساند ويدعم المجلس في القرار الخاص بعرض اللاعبين للبيع".