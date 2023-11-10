مسئول فريق طبي نرويجي عن دعم الاتحاد الأوروبي وأمريكا لإسرائيل: مجرمو حرب ولا بد من محاكمتهم

رد مسئول فريق الطوارئ الطبي النرويجي إلى غزة الدكتور مادس جيلبرت، على مزاعم الاحتلال الإسرائيلي بوجود عناصر من حماس في محيط مستشفيات غزة، قائلًا: «الإسرائيليون يطلقون الأكاذيب، ولم أر أي جنود من حماس أو جماعات مقاومة في مستشفيات غزة».



وأضاف خلال مداخلة له عبر تقنية «سكايب»، لبرنامج «كل يوم»، تقديم الإعلامي خالد أبو بكر، والمذاع على قناة «أون»، مساء الخميس، أنه سبق واستمع إلى مثل هذه الأكاذيب في عام 2009، ثم عادوا مرة ثانية لإطلاقها مرة أخرى دون أي سند، منوها بأن القادة الفلسطينيين غير موجودين عدا المواطنين الذين يتلقون العلاج في المستشفيات، ومن ثم لا بد من تنفيذ القانون الدولي بما لا يعطي إسرائيل الحق في قصف المستشفيات في غزة وعليهم حماية المدنيين.



وحول تقييمه موقف الاتحاد الأوروبي الأمريكي والبريطاني الداعم لإسرائيل، قال: «أصفهم بأنهم يرتكبون جرائم حرب، ويجب تقديمهم للمحاكمة الدولية ومجرمي الحرب لما يقترفونه من قتل جماعي للشعب الفلسطيني، هذه إبادة جماعية ومسئولية الطريقة التي يقومون بها بحق الفلسطينيين»- على حد قوله.



