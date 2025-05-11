باكستان ترحب بعرض ترامب لحل نزاع كشمير مع الهند

رحبت باكستان، اليوم الأحد، بعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، القيام بدور الوسيط في حل النزاع بشأن كشمير - وهي قضية طويلة الأمد بين الهند وباكستان والتي دفعت الجارتين المسلحتين نوويا إلى شفا الحرب.

وقالت وزارة الخارجية في بيان: "إننا نقدر أيضًا الاستعداد الذي عبر عنه الرئيس ترامب لدعم الجهود التي تهدف إلى حل النزاع في جامو وكشمير".

وأكدت باكستان مجددا موقفها الثابت منذ فترة طويلة، قائلة إن أي حل دائم يجب أن يستند إلى قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وحق الشعب الكشميري في تقرير المصير.

وفي وقت سابق، أشاد الرئيس ترامب بقيادة البلدين لقرارهما "التاريخي والبطولي" بوقف إطلاق النار.

وقال ترامب في منشور على منصته "تروث سوشيال": "سأعمل معكما لمعرفة ما إذا كان من الممكن التوصل إلى حل بشأن كشمير بعد "ألف عام".