تقدم المنتج جمال العدل، بالاعتذار إلى الفنانة يسرا بشأن تصريحاته الأخيرة حول «عدم إعجابه بمسلسلها الأخير»، قائلا: «أدبا مني لو كنت زعلتها أنا آسف جدا.. زعل غير مقصود».



وأشار خلال لقاء لبرنامج «حبر سري» مع الإعلامية أسماء إبراهيم المذاع عبر شاشة «القاهرة والناس» مساء الخميس، إلى ارتباطهما بعلاقة إنسانية وطيدة منذ سنوات طويلة تتخطى حدود مجال العمل، معقبا: «يسرا أهم فنانة في تاريخ العدل جروب، يسرا على جنب ومصر كلها على جنب، كل الناس تزعل إلا يسرا».



وأعلن عن ارتباط العدل جروب بمشروع عمل درامي مع الفنان يحيى الفخراني خلال دراما رمضان المقبلة بالتعاون مع المخرج مجدي أبو عميرة بعد عودته وبمشاركة الفنانة جومانا مراد.



وتحدث عن موقف الفنانة عبلة كامل بشأن رفضها العودة إلى الفن، قائلا: «لن تمثل مرة أخرى، وهو توقع أقرب إلى المعلومة»، مشيرا إلى ارتباطهما بعلاقة إخوة وصداقة وطيدة على مدار سنوات طويلة من العمل.



وبشأن الحديث عن رفضها التواصل مع أصدقاء العمل، قال: «كان صعب جدا نكلمها في التليفون وترد في وقت العمل، في عز ما كانت بتمثل كان صعبا الحصول على عبلة كامل، اللي بيحصل حاليا مش جديد عليها، طبيعتها كدا».



وأشار إلى رفضها الرد أو التواصل مع أحد، قائلا: «هاتفها من يوم ما اشترته مقفول، بتفتحه تطلب نمرة وتقفله ثاني»، متابعا: «انسحبت وانزوت في هدوء رائع وفي نبل عن الفن، وعمرها ما قالت على الفن حرام».