انطلقت فعاليات مبادرة "Go Green Initiative"، اليوم الأحد، بحديقة الصداقة بمدينة شرم الشيخ، والتي جرى تنظيمها على هامش الملتقى السادس للتأمين وإعادة التأمين، بمدينة شرم الشيخ، والذي ينظمه الاتحاد المصري للتأمين بعنوان "رؤية مستقبلية لتطوير صناعة التأمين"، تحت رعاية الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.

وشهد فعاليات انطلاق المبادرة الدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعلاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتامين، وخالد عبد الصادق، العضو المنتدب لإحدى شركات التأمين، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وقال علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتامين، إن فعاليات المبادرة تضمنت زراعة عددًا من أشجار الزيتون بمدخل حديقة الصداقة الدولية بشرم الشيخ، لتجميلها وتعويض تأثير انبعاثات ثاني أكسيد الكربون خلال فترة إقامة الملتقى بالمدينة.

وأوضح رئيس الاتحاد المصري للتامين، أنه جرى إطلاق المبادرة في إطار الحرص على حماية البيئة وتعزيز الاستدامة، مما يعكس الالتزام بتقليل الأثر البيئي لمثل هذه الفعاليات وتشجيع الممارسات الصديقة للبيئة.

ومن جانبه قال الدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء، إنه جرى توفير 46 شجرة زيتون لزراعتها خلال هذه المبادرة، إضافة إلى تجهيز وإعداد الموقع المخصص بالحديقة ، وذلك من خلال توصيل شبكة ري كاملة، وحفر الجور، وعناصر الكمبوست والكبريت الزراعي والسوبر فوسفات لتغذية الأشجار.

جدير بالذكر أنه جرى انطلاق فعاليات الملتقى السادس للتأمين وإعادة التأمين بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة 1000 مشارك من 40 دولة حول العالم، و32 ممثل من دول مختلفة، و7 متحدثين، لمناقشة الأخطار المتعلقة بالمناخ، وعلاقتها بالتأمين المستدام، ومن المقرر أن يستمر خلال الفترة من 9 حتى 11 نوفمبر الجاري، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، والهيئة العامة للرقابة المالية، ووزارة السياحة والآثار.