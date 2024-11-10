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وصف الإعلامي عمرو أديب، الدولي محمد صلاح جناح نادي ليفربول الإنجليزي بأنه الأفضل مصريًّا وعربيًّا في التاريخ.

وقال خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأحد: «مفيش لاعب مصري ولا عربي جه زي محمد صلاح.. واللي يزعل يزعل».

وأضاف أن اختياره هذا يأتي استنادًا إلى الأرقام وليس مجرد التصريحات، مستشهدًا بالأهداف التي يُسجلها محمد صلاح وكذلك صناعته للأهداف.

ورأى أديب، أن صلاح لا يزال أمامه ست أو سبع سنوات ليُقدم خلالها المزيد من العطاء في كرة القدم.

ولفت إلى أنه اقترب من عقل محمد صلاح، ووجد أنه مثقف جدًا وعقله منظم للغاية، وهو مثل أعلى يتم الافتخار به.

وجاء تعليق عمرو أديب، في أعقاب تألق محمد صلاح الذي سجَّل هدفًا وصنع آخر في مباراة ليفربول وأستون فيلا.

والهدف الذي صنعه صلاح جعله يتخطى الفرنسي المعتزل تيري هنري، في أكثر اللاعبين الذين صنعوا أهدافًا في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.