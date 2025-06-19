كتائب القسام تعلن تدمير 3 دبابات ميركافا إسرائيلية بعبوات شديدة الانفجار شرق جباليا

أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، عن تدمير ثلاث دبابات إسرائيلية من طراز «ميركافا» في شمال قطاع غزة.

وقالت في بيان مقتضب نشرته عبر حسابها على منصة «تلجرام» قبل قليل: «بعد عودتهم من خطوط القتال.. أكد مجاهدونا تدمير 3 دبابات ميركافا بـ 3 عبوات أرضية شديدة الانفجار ورصد مجاهدونا تناثر بقايا الدبابات في المكان شرق مدينة جباليا شمال القطاع بتاريخ 15-06-2025».

وأعلنت صحة غزة، عن استشهاد 84 شخصا بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم بينهم 58 بمدينة غزة وشمالى القطاع.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، اليوم الخميس، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 130,101، منذ بدء العدوان، فى حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدنى الوصول إليهم.