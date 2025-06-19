الخارجية الإيرانية ترد على دعوة ترامب بالاستسلام: لا أحد يجرؤ على تهديد الإيرانيين

اتهم نائب وزير الخارجية الإيراني، مجيد تخت روانجي، الولايات المتحدة الأمريكية بـ «خيانة الدبلوماسية».

وقال خلال مقابلة مع شبكة CNN الأمريكية، مساء الخميس: «في الجولة الأخيرة من المناقشات، قدّم لنا وزير خارجية عُمان بعض الوثائق، ورأى كلا الجانبين الإيراني والأمريكي أن الوثيقة جيدة جدًا للعمل عليها خلال الجولة التالية؛ ولكن قبل يومين من بدء الجولة، وقع العدوان».

واعتبر أن ما حدث «خيانة للدبلوماسية، وخيانة لثقتنا بالأمريكيين»، مضيفا: «نحن من يجب أن ننتقد طريقة تعامل الأمريكيين معنا؛ وليس العكس».

وأعرب عن شكوك إيران في نوايا واشنطن خلال المفاوضات، قائلا: «نحن نشكك بشدة في صدق الجانب الأمريكي خلال الجولات الخمس من المناقشات التي أجريناها».

ورد على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالتدخل العسكري والحديث عن أن إيران في موقف لا يسمح لها بالدفاع عقب تدمير دفاعاتها الجوية، ودعوتهم إلى «استسلام غير مشروط».

وقال: «هناك مقولة شهيرة مفادها أنه: لا أحد يستطيع تهديد الإيرانيين.. يجب ألا يجرؤوا على تهديد إيران»، مضيفا: «سنفعل كل ما يلزم على الرغم من وجود صعوبات، لا شك في ذلك، فالإيرانيون صامدون جدًا في الدفاع عن أراضيهم».

وحذر من احتمال استهداف منشآه «فوردو» النووية المحصنة، مشددا أن «فوردو منشأة محمية بموجب قواعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية كغيرها من المنشآت النووية الإيرانية»، مؤكدا أنها «ستكون جريمة أخرى يرتكبها الإسرائيليون والأمريكيون، ولن تؤثر على أسلوب مفاوضاتنا، وسنفعل كل ما يلزم لحماية أنفسنا».