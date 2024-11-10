 مياه الشرقية تنظم ورشة لتعليم مبادئ السباكة الخفيفة بمقر كنيسة الملاك ميخائيل - بوابة الشروق
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مياه الشرقية تنظم ورشة لتعليم مبادئ السباكة الخفيفة بمقر كنيسة الملاك ميخائيل

فاطمة الديب
نشر في: الأحد 10 نوفمبر 2024 - 2:20 م | آخر تحديث: الأحد 10 نوفمبر 2024 - 2:20 م

قال المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، إنه تنفيذا للمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، قد انتهت الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة من تنفيذ ندوات توعوية للتعريف بأهمية الحفاظ على البيئة وخطورة إهدار المياه، وذلك بمقر كنيسة الملاك ميخائيل بمدينة الزقازيق.

أوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، أن الندوة تمت بحضور القس رفائيل فؤاد، والدكتورة مي عزت مصطفى، مدير عام التوعية والمشاركة المجتمعية، وفريق عمل الإدارة.

وأشار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، إلى أن الندوات صاحبها تنفيذ ورشة عمل لتعليم مبادئ السباكة الخفيفة وتوزيع بروشورات ومطبوعات توعوية وملصقات للتوعية بالحفاظ على المياه وترشيد استهلاكها.


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