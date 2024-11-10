محافظ مطروح: وصول الدفعة الأولى من سيارات بيع بيض المائدة بـ150 جنيها

قال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، إن أولى السيارات المتنقلة والمحملة بالدفعة الأولى من بيض المائدة لبيعه بسعر 150 جنيها للكرتونة، قد وصلت إلى المحافظة.

وشهد اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، أمام مبنى ديوان عام المحافظة، وصول أول دفعة لسيارات بيض المائدة بحضور المهندسة هند مساعد مدير مديرية التموين، وذلك بكمية 525 كرتونة بسعر 150 جنيها، وبيعها من خلال منافذ الجمعيات الاستهلاكية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، بالتعاون مع الغرفة التجارية بمطروح وبالتنسيق مع مديرية الزراعة.

وأوضح أنه سيتم توزيع الدفعة الأولى بالمجمعات الاستهلاكية بمدينة مرسى مطروح، والأسبوع القادم بباقي مراكز المحافظة.

وأكد أن أجهزة المحافظة التنفيذية لا تدخر جُهدا في تقديم كل أوجه الدعم والمساندة وتخفيف العبء عن المواطنين بمُختلف مراكز ومُدن وأحياء المحافظة.

وأشار محافظ مطروح، أنه تم التنسيق لتوفير مزيد من كميات بيض المائدة وتوزيعها بالمجمعات الاستهلاكية وبالمنافذ والمعارض الثابتة التي تُقيمها المحافظة بكل مركز ومدينة لبيع السلع الغذائية بأسعار مُخفضة عن الأسواق.