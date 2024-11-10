حبس رجل متهم بطعن خمسة أشخاص على الأقل في مدينة سياتل الأمريكية

مثل رجل/37 عاما/ ، تقول الشرطة إنه طعن خمسة أشخاص في سياتل في وضح النهار يوم الجمعة وربما أربعة آخرين في اليوم السابق، أمام المحكمة لأول مرة يوم السبت، حيث أمر القاضي بحبسه ودفع كفالة قدرها 2 مليون دولار.

وقالت ليزا مانيون، المدعية العامة لمقاطعة كينج، بعد أن وجد القاضي سببا محتملا لاحتجازه في خمس تهم بالاعتداء من الدرجة الأولى: "يستحق سكان وزوار منطقة الحي الصيني-الدولي الشعور بالأمان وأن يكونوا آمنين".

وفيما يتعلق بتحديد مبلغ الكفالة المرتفع، أشار القاضي إلى أن الرجل كان لديه مذكرة توقيف. كما لديه تسع إدانات جنائية في ولاية واشنطن تشمل أربع سرقات سيارات، وحيازة ممتلكات مسروقة، وسرقة، ومحاولة سطو، وفقا لتقرير السبب المحتمل.

ولا يزال التحقيق جاريا كما لم يتم إحالة القضية إلى مكتب المدعي العام لمقاطعة كينج لاتخاذ قرار الاتهام، حسبما قال المتحدث كيسي مكينيرثني يوم السبت. وأضاف أنهم يتوقعون استلام القضية بحلول يوم الخميس.