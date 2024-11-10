بايدن يدعو لإرسال مزيد من الدعم لأوكرانيا

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الأحد، إن الرئيس الأمريكى جو بايدن يعتزم الضغط من أجل استمرار إرسال الدعم لأوكرانيا في الأسابيع الأخيرة من رئاسته.

وأوضح سوليفان، في حديثه مع شبكة "سي بي إس" الأمريكية، إن بايدن سيعرض هذا الموقف في الكونجرس وعلى الإدارة القادمة للرئيس الجمهوري دونالد ترامب.

وأكد سوليفان مجددا على أن الإدارة الأمريكية تعتزم تسليم كل المساعدات التي وعدت بها سابقا لأوكرانيا لمحاربة الغزو الروسي بحلول موعد انتقال السلطة إلى ترامب في 20 يناير.

وأضاف سوليفان بأن بايدن يريد التدليل على أن أوكرانيا ستحتاج إلى الدعم حتى بعد انتهاء فترة ولايته، لأنها مازالت معرضة للخطر بصرف النظر عن التطورات في ساحة المعركة أو على مائدة المفاوضات.

ومن المقرر أن يلتقي بايدن مع ترامب في البيت الأبيض يوم الأربعاء القادم.

وشدد سوليفان على أن القرار بشأن المفاوضات مع روسيا يجب أن يقع على عاتق أوكرانيا وحدها.

وفي الوقت نفسه، أعرب سوليفان عن ثقته في أن تحدث العقوبات المفروضة على روسيا تأثيرا. وأشار إلى التضخم وتوقعات النمو الاقتصادي في المدى البعيد في روسيا قائلا: بالنسبة لروسيا، يبدو الأمر قاتما بشكل متزايد.

ومع ذلك، اعترف سوليفان بأن العقوبات فشلت حتى الآن في وقف الحرب الروسية على أوكرانيا.