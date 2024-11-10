لبنان: ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على بلدة دير قانون راس العين إلى 17 شهيدا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ارتفعت حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على بلدة دير قانون راس العين، الواقعة جنوب لبنان، إلى 17 شهيدا.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، إن الحصيلة «غير النهائية» للضحايا بلغت 17 شهيدًا، بعد انتشال جثمان الشهيد محمد مدني.

وتعرضت دير قانون راس العين لعدد من الغارات الإسرائيلية ليلًا، التي استهدفت عدة منازل في ساحة البلدة.

وعلى مسافة قريبة من دير قانون رأس العين، أغار الطيران الإسرائيلي على منزل في بلدة حناويه، ما أدى إلى استشهاد خمسة أشخاص.

وفي منطقة البقاع، ارتكبت إسرائيل مجزرتين، في كل من الكنيسة وحدث بعلبك.

وأعلن محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، عن ارتفاع حصيلة الشهداء في الكنيسة إلى 10، وحدث بعلبك إلى 6.