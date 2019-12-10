وزير التنمية المحلية: المسؤول إذا اعتاد مشهد القمامة فـ«لا مكان له داخل الوزارة»

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن إقالة رئيسي حيي المرج وحلوان ليس نتيجة للضغوط الإعلامية، ولكن نتيجة للتقصير وعدم الاحتكاك بالشارع وعلاج مشكلاته.

وتقدم في تصريحات لفضائية «إم بي سي مصر»، الثلاثاء، بالشكر للإعلامي أحمد موسى وفريق عمله بسبب رصدهم للمخالفات في منطقتي حلوان والمرج، بالأخص تواجد منازل المواطنين في محيط أبراج الضغط العالي، فضلا عن تراكم القمامة في المصارف والشوارع.

وتابع الوزير: «إذا اعتاد المسؤول مشهد تراكم القمامة فلا مكان له في وزارة التنمية المحلية»، لافتًا إلى تحويل أكثر من 380 مسؤولا للنيابة الإدارية بسبب ما أسماه تقصير في أداء أدوارهم.

وأوضح أن الوزارة ستشن زيارات مفاجئة بالتنسيق مع المحافظين؛ للتأكد من جودة العمل وعلاج المشكلات.

يذكر أن برنامج على مسؤوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، رصد تجاوزات في منطقتي حلوان والمرج، أبرزهم تراكم القمامة داخل أحد المصارف والشوارع؛ ما قد يخلف أمراض وتلوث بيئي مكثف؛ وبناء على التقرير الإعلامي أعلن وزير التنمية المحلية إقالة رئيسي حيي حلوان والمرج.