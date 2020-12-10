 صلاح بعد تحطيمه رقم جيرارد: أشعر بالفخر وأحتاج للاستمرار على هذا المنوال - بوابة الشروق
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صلاح بعد تحطيمه رقم جيرارد: أشعر بالفخر وأحتاج للاستمرار على هذا المنوال

شريف أبوحمد
نشر في: الخميس 10 ديسمبر 2020 - 3:08 ص | آخر تحديث: الخميس 10 ديسمبر 2020 - 3:08 ص

أعرب محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، عن فخره وسعادته لكونه أصبح الهداف التاريخي للريدز في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وسجل صلاح هدفا في مرمى ميتلاند الدنماركي، بالمواجهة التي اقيمت مساء الأربعاء، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وأصبح من خلال هذه المواجهة الهداف التاريخي للريدز بدوري أبطال أوروبا متخطيا ستيفين جيرارد صاحب الـ21 هدفا.

وقال صلاح بعدما سجل هدفه الـ22 مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا وأصبح الهداف التاريخي للفريق بالمسابقة:«إنه شعور رائع بالطبع أن أكون أفضل هداف للنادي في دوري أبطال أوروبا، وهو أمر أشعر بالفخر به».

وأضاف:«أحتاج إلى الاستمرار على هذا المنوال وإحراز المزيد من الأهداف وجعل الفجوة أكبر بيني وبين الآخرين».

وأكمل:«لكنني أحاول طوال الوقت تسجيل الأهداف فقط لمساعدة الفريق على الفوز بالمباريات، هذا هو الشيء الأكثر أهمية».

هدف صلاح المبكر في مرمى الفريق الدنماركي والذي جاء في الثانية 55 كان أسرع هدف لليفربول على الإطلاق في دوري أبطال أوروبا.

وقال صلاح عن المباراة التي انتهت بالتعادل:«كانت مباراة صعبة، لقد لعبوا بشكل جيد اليوم ولعبوا بطريقة الرقابة الفردية».

وأتم:«سجلنا الهدف الأول مبكرًا بعد الدقيقة الأولى لكنهم تعادلوا بعد ذلك ولعبوا مباراة جيدة، انتهت المباراة بالتعادل لكن الشيء الأكثر أهمية هو أننا تأهلنا أولاً عن المجموعة، وكانت مباراة يجب أن نتعلم منها».

 


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