 الجيش الأمريكي يشن ضربتين جويتين على مواقع حركة الشباب الإرهابية بالصومال - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجيش الأمريكي يشن ضربتين جويتين على مواقع حركة الشباب الإرهابية بالصومال

واشنطن - أ ش أ
نشر في: الخميس 10 ديسمبر 2020 - 7:14 م | آخر تحديث: الخميس 10 ديسمبر 2020 - 7:14 م

شن الجيش الأمريكي، اليوم الخميس، ضربتين جويتين ضد مواقع حركة الشباب الإرهابية في الصومال.
وذكرت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا "أفريكوم" - وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية - أن الضربتين استهدفتا مواقع في بلدة جيليب، جنوبي الصومال، مضيفة أن العمليتين أسفرتا عن مقتل عدد من الإرهابيين، الذين كان لهم دور في تصنيع المتفجرات والعبوات الناسفة واستخدامها ضدّ مدنيين أبرياء.
وقال قائد قيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا، الجنرال ستيفن تاوزند، "إن الولايات المتحدة ستواصل الضغط على "الشباب" بالتعاون مع الحكومة الفيدرالية في مقديشو".
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أمرت قبل 5 أيام بسحب القوات الأمريكية المنتشرة في الصومال والتي يقدر عددها بنحو 500 عنصر.

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