مجلس الشيوخ الأمريكي يفشل في منع صفقة أسلحة أمريكية للإمارات

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ذكر تقرير اخباري أمريكي، مساء الأربعاء، أن الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي أجهضوا محاولة لعرقلة صفقة لبيع طائرات متقدمة وأسلحة أخرى لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأفادت صحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية بأن 49 عضوا بمجلس الشيوخ صوتوا ضد ذلك الإجراء مقابل تصويت 47 عضوا لصالحه.

وتخطط إدارة الرئيس دونالد ترامب لبيع صفقة أسلحة بقيمة 23 مليار دولار لطائرات مقاتلة من طراز (إف 35) وطائرات بدون طيار مسلحة من طراز ريبر وذخائر إلى الإمارات.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن أعضاء مجلس الشيوخ الذين قدموا الإجراء للمجلس من أجل التصويت عليه (وهما ديمقراطيان وجمهوري) قالوا إنهم قلقون بشأن إمكانية أن تثير تلك الصفقة سباق تسلح بين دول الشرق الأوسط.