 ضياء السيد: إمام عاشور أفضل من هيثم حسن.. ورحيل وسام أبو علي أضر الأهلي
الثلاثاء 27 يناير 2026 12:37 ص القاهرة
ضياء السيد: إمام عاشور أفضل من هيثم حسن.. ورحيل وسام أبو علي أضر الأهلي

أمير نبيل
نشر في: الإثنين 26 يناير 2026 - 11:57 م | آخر تحديث: الإثنين 26 يناير 2026 - 11:59 م

أكد ضياء السيد، مدرب منتخب مصر السابق، رؤيته الفنية لعدد من الملفات المهمة داخل الكرة المصرية، وعلى رأسها تقييم بعض اللاعبين المرتبطين بالنادي الأهلي

وقال ضياء، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "cbc": إنه تابع اللاعب هيثم حسن، لاعب ريال أوفييدو الإسباني، مؤكدًا أنه لاعب جيد، لكنه شدد على أن إمام عاشور يتفوق عليه فنيًا بفارق كبير، من حيث التأثير داخل الملعب والقدرات الفنية الشاملة.

وأكد ضياء السيد أن تيبوهو موكوينا، لاعب وسط ماميلودي صن داونز، أفضل من محمد علي بن رمضان، مشرًا إلى أن الأهلي لم يستفد من بن رمضان بالشكل الأمثل حتى الآن، موضحًا أن اللاعب تألق في مباراة وحيدة أمام بورتو، لكنه لم يتم توظيفه بصورة صحيحة داخل منظومة الفريق.

 


