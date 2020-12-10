ولي عهد أبوظبي: الاتفاق بين المغرب وإسرائيل خطوة سيادية لتعزيز السلام العادل

رحب ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، بإعلان الولايات المتحدة الاعتراف بسيادة المغرب الشقيق على الصحراء المغربية، وبقرار الرباط استئناف الاتصالات والعلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل.



وقال في تغريدة له بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الخميس، أن استئناف الرباط الاتصالات والعلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل خطوة سيادية تساهم في تعزيز سعينا المشترك نحو الاستقرار والازدهار والسلام العادل والدائم في المنطقة.



وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن المغرب وإسرائيل اتفقا على تطبيع العلاقات بينهما بوساطة أمريكية.



كما أعلن ترامب أنه وقع إعلانا يعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.







نرحب بإعلان الولايات المتحدة الاعتراف بسيادة المغرب الشقيق على الصحراء المغربية، وبقرار الرباط إستئناف الاتصالات و العلاقات الدبلوماسية مع دولة إسرائيل.. خطوة سيادية تساهم في تعزيز سعينا المشترك نحو الاستقرار والازدهار والسلام العادل والدائم في المنطقة. — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) December 10, 2020