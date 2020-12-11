قررت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إعادة عرض الأفلام الفائزة بجوائز الدورة الـ42، غدًا الجمعة.

واختتمت بمسرح We في ساحة دار الأوبرا المصرية، أعمال الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والتي بدأت في 2 ديسمبر الحالي، ويشهد حفل الختام فقرة غنائية للمطربة السورية لينا شاماميان، كما يشهد الحفل توزيع الجوائز على الفائزين وتقدم الحفل جاسمين طه زكي.

ويمنح المهرجان عدة جوائز نقدية هي جائزة تصويت الجمهور «جائزة يوسف شريف رزق الله» مقدمة من إحدى الشركات الراعية، وقدرها 15.000 دولار.

وجائرة أفضل فيلم عربي والذي تختاره لجنة تحكيم، ويتم اختيار الفيلم في أي من المسابقات الثلاث «المسابقة الدولية، آفاق السينما العربية، أسبوع النقاد»، وجائزة مالية من احدى الشركات الراعية بقيمة 10.000 دولار، بالإضافة إلى جائزة أفضل فيلم يعالج قضايا الإتجار بالبشر، مقدمة من اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر وقيمتها 50.000 جنيه مصري.

وجائزة «NUT» لأفضل فيلم يمثل المرأة مقدمة من صندوق مشاريع المرأة العربية وقيمتها 10.000 دولار، وجوائز مسابقة سينما الغد الدولية للأفلام القصيرة تضم جائزة يوسف شاهين لأحسن فيلم قصير وقيمتها 5.000 دولار مقدمة من منصة «Watch It».

أما جوائز المسابقة الدولية فتمنح لجنة التحكيم جائزة «الهرم الذهبي» لأحسن فيلم وتمنح للمنتج ولا تمنح الجائزة مناصفة، و«الهرم الفضي» جائزة لجنة التحكيم الخاصة لأحسن مخرج، و«الهرم البرونزي» لأفضل عمل أول أو ثان وتمنح للمخرج، وجائزة «نجيب محفوظ» لأحسن سيناريو، وجائزة «أحسن ممثل»، وجائزة «أحسن ممثلة»، وجائزة «هنرى بركات» لأحسن إسهام فني.

وتمنح لجنة تحكيم مسابقة آفاق السينما العربية، جائزة «سعد الدين وهبة» لأحسن فيلم عربي، وتمنح للمخرج، وجائزة «صلاح أبو سيف» جائزة لجنة التحكيم الخاصة، وجائزة أحسن فيلم غير روائي، وجائزة أحسن أداء تمثيلي.

وشهدت الدورة الـ42 للمهرجان عرض 84 فيلمًا، منها 67 فيلمًا طويلًا، و17 فيلمًا قصيرًا، من 48 دولة حول العالم، من بينها 13 فيلمًا في عرض أول عالميًا، و7 عروض أولى دوليًا، و52 فيلمًا عرض أول في الشروق الأوسط وشمال إفريقيا، و6 أفلام عرض أول عربيًا وإفريقيًا.