إحالة الممثلة عبير بيبرس المتهمة بقتل زوجها للجنايات

قررت نيابة البساتين، إحالة لممثلة عبير بيبرس إلى الجنايات، لاتهامها بقتل زوجها في مشاجرة عائلية.

كان اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة تلقي اخطارا من قسم شرطة البساتين، من رجل بوفاة ابنه "عمرو. س"، 42 سنة، صاحب شركة بترول، واتهم زوجة نجله عبير وشهرتها عبير بيبرس، 35 سنة، ممثلة بقتله، و انتقل ضابط مباحث قسم شرطة البساتين، وبسؤال المبلغ قرر أنه تلقى مكالمة تليفونية، من زوجة نجله تخبره بوفاته وفاة طبيعية، وبوصوله وفحص جثته تبين أن المتوفى فارق الحياة وبصدره جرح غائر بعمق 7 سم، واتهموها بالاستيلاء على مبلغ 2 مليون جنيه كانت بحوزة المجنى عليه.

وقالت المتهمة إنه وقع بينها وبين زوجها مشادة كلامية، تطورت إلى مشاجرة، وسقط الزوج على زجاج مكسور بغرفة النوم، فحاولت إنقاذه إلا أنه فارق الحياة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة التي قررت حبسها احتياطيًا على ذمة التحقيقات.