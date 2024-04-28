أبوالغيط: قضية المياه مسألة وجودية ترتبط بالأمن القومي العربي

دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الأحد، الدول المجاورة للعراق إلى زيادة الحصة المائية، مؤكدا أن قضية المياه مسألة وجودية ترتبط بالأمن القومي العربي.

وقال أبو الغيط، في كلمة خلال مؤتمر بغداد الدولي الرابع للمياه اليوم أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع): واثقون من نجاح مؤتمر بغداد في التوصل لحلول لمعالجة ملف المياه، مؤكدا دعم جامعة الدول العربية لمؤتمر بغداد للمياه.

وبين أن الوضع المائي في العراق ما يزال يشكل ضغطا رغم جهود الحكومة في تنفيذ المشاريع، مشيرا إلى أن نحو 80% من المياه في الوطن العربي تأتي من خارج الدول العربية.

وبدوره، أعلن وزير الموارد المائية العراقي عون ذياب، اتخاذ جملة إجراءات من شأنها التواصل مع دول الجوار حول ملف المياه، مؤكدا أن مؤتمر بغداد الدولي للمياه يهدف ليكون بوابة للتعاون المشترك بشأن المياه.

وأضاف أن محدودية الموارد المائية تشكل تحديا للعراق، لافتا إلى تركيز وزارة الموارد المائية على إدامة المياه وتوزيعها بشكل عادل.

وأشار إلى أن العراق من أكثر البلدان تأثراً بالتغير المناخي، مشددا على الحاجة إلى الإسناد الدولي لدعم موقفه لمواجهة التحديات.

وانطلقت اليوم ولمدة 3 أيام أعمال مؤتمر بغداد الدولي الرابع للمياه بمشاركة عدد كبير من الدول العربية والإقليمية؛ بهدف تسليط الضوء على مشكلة المياه والنقص الحاد في الموارد المائية التي تعاني منها العديد من الدول.