لقي طفل في الصف الثالث الإبتدائي مصرعه شنقاً، بحبل المرجيحة خلال لهوه داخل منزله بدائرة مركز شرطة أطفيح جنوب محافظة الجيزة، ونقلت الجثة إلى المشرحة.

وتلقي العقيد تامر صالح مفتش مباحث مركزي شرطة الصف وأطفيح بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من المقدم محمد سعيد رئيس مباحث مركز شرطة أطفيح يفيد بتلقيه إشارة من المستشفي تفيد باستقبال جثة أحد الأشخاص طفل وبه آثار حز بمنطقة الرقبة وادعاء تعرضه للشنق حال لعبه بـ«مرجيحة» ومقيم بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين العثور على جثة طفل في الصف الثالث الإبتدائي وبسؤال أهلية المتوفي أفادوا بتعرضه للشنق بحبل المرجيحة ولم يتهموا أحد بالتسبب في ذلك ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة، وهو ما أكدته تحريات المباحث والتقرير المبدئى لمفتش الصحة.

ونقل الجثمان داخل ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.