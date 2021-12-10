 هاني شاكر: هل يرضي حد إن شاكوش يكون هو نقيب الموسيقيين؟ - بوابة الشروق
الجمعة 10 ديسمبر 2021 1:44 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. إلى أي مرحلة سيصل المنتخب المصري في كأس العرب؟
النتـائـج تصويت

هاني شاكر: هل يرضي حد إن شاكوش يكون هو نقيب الموسيقيين؟

هاني شاكر
هاني شاكر
أحمد علاء
نشر في: الجمعة 10 ديسمبر 2021 - 1:23 ص | آخر تحديث: الجمعة 10 ديسمبر 2021 - 1:23 ص

قال هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، إنّ أمرًا كارثيًّا أن تكون المهرجانات هي اللغة السائدة في العالم.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "حبر سري" مع الإعلامية أسما إبراهيم عبر شاشة "القاهرة والناس"، مساء الخميس: "لو حصل كده يبقى يوم القيامة قرّب".

وأضاف متسائلًا: "هل يرضى حد يكون شاكوش هو نقيب الموسيقيين؟.. أكيد لا طبعا".

وأشار إلى أنّه لا يجب أن تكون الصورة المأخوذة عن الفن المصري هي لمطربي المهرجانات.

وتحدّث شاكر عن أغنية شيماء التي تصدرت التريند، قائلًا: "سمعت أغنية شيماء وضحكت لما شوفتها وزعلت لما الأغنية دي تبقى تريند".

وشدّد على ضرورة تحقيق بعض السيطرة على هذا الكم من الأغاني التي وصفها بأنها من تحت "بير السلم".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك