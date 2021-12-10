هاني شاكر: هل يرضي حد إن شاكوش يكون هو نقيب الموسيقيين؟

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قال هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، إنّ أمرًا كارثيًّا أن تكون المهرجانات هي اللغة السائدة في العالم.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "حبر سري" مع الإعلامية أسما إبراهيم عبر شاشة "القاهرة والناس"، مساء الخميس: "لو حصل كده يبقى يوم القيامة قرّب".

وأضاف متسائلًا: "هل يرضى حد يكون شاكوش هو نقيب الموسيقيين؟.. أكيد لا طبعا".

وأشار إلى أنّه لا يجب أن تكون الصورة المأخوذة عن الفن المصري هي لمطربي المهرجانات.

وتحدّث شاكر عن أغنية شيماء التي تصدرت التريند، قائلًا: "سمعت أغنية شيماء وضحكت لما شوفتها وزعلت لما الأغنية دي تبقى تريند".

وشدّد على ضرورة تحقيق بعض السيطرة على هذا الكم من الأغاني التي وصفها بأنها من تحت "بير السلم".